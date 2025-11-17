Политолог Александр Степанов в интервью радио Sputnik раскрыл двойные стандарты Соединенных Штатов в борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки.

Эксперт указал, что, несмотря на военные базы США в Эквадоре, крупнейший наркохаб продолжает функционировать именно там. Такое положение вещей обусловлено тем, что наркокартели используются Америкой для дестабилизации определенных государств в нужный момент.

Таким образом, политика США относительно наркотиков определяется геополитическими целями, а не стремлением реально сократить поставки наркотических веществ, подчеркнул специалист.