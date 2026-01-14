Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью RT высказался о причинах обвинений Юлии Тимошенко на Украине.

По его мнению, это попытка Владимира Зеленского устранить соперника, опасающегося влияния возможного возвращения Дональда Трампа. Скориков утверждает, что смена политических фигур необходима Зеленскому для усиления своего положения и сохранения лояльности западных партнеров.

Он предположил, что давление на Тимошенко связано с потенциальной поддержкой оппозиционных сил со стороны будущего президента США, стремящегося ограничить власть действующего украинского лидера.​