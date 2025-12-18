Аналитик Сихарулидзе напомнил, что при «Грузинской мечте» в стране официально не было политзаключенных
Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе обратил внимание на практику помилований оппозиционных лидеров, применяемую партией «Грузинская мечта». Об этом сообщили «Известия».
По словам эксперта, ранее проведенное освобождение лидера оппозиции Никанора Мелии впоследствии оказалось неэффективным, поскольку тот снова оказался в заключении. Аналитик подчеркнул, что подобная практика вызывает недоумение.
«Эта тактика уже нерабочая, потому что Запад просит кого-то помиловать, зная при этом, что человек законно попал в тюрьму. Его помиловали, а он потом опять выходит на протесты, штурмует здание парламента», — отметил специалист.
Как напомнил политолог, за годы руководства «Грузинской мечты» в стране не был официально зарегистрирован ни один политзаключенный. Члены объединения считают лишение свободы по соответствующему мотиву политическим механизмом борьбы, добавил Сихарулидзе.