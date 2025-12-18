Аналитик Сихарулидзе напомнил, что при «Грузинской мечте» в стране официально не было политзаключенных

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе обратил внимание на практику помилований оппозиционных лидеров, применяемую партией «Грузинская мечта». Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, ранее проведенное освобождение лидера оппозиции Никанора Мелии впоследствии оказалось неэффективным, поскольку тот снова оказался в заключении. Аналитик подчеркнул, что подобная практика вызывает недоумение.

«Эта тактика уже нерабочая, потому что Запад просит кого-то помиловать, зная при этом, что человек законно попал в тюрьму. Его помиловали, а он потом опять выходит на протесты, штурмует здание парламента», — отметил специалист.

Как напомнил политолог, за годы руководства «Грузинской мечты» в стране не был официально зарегистрирован ни один политзаключенный. Члены объединения считают лишение свободы по соответствующему мотиву политическим механизмом борьбы, добавил Сихарулидзе.