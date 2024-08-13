Аналитик Шнейдерман спрогнозировал рост цен на газ в Европе до 10% в ближайший месяц

В ближайший месяц стоит ожидать повышения стоимости газа в Европе примерно на 5—10% от текущих уровней. Такой прогноз дал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT.

По словам эксперта, на это повлияют события в Курской области и стабильность поставок «Газпрома» в Европу по оставшимся обязательствам. Также рост цен будет обусловлен геополитическими решениями исламских республик на Ближнем Востоке.

При этом США смогут диктовать собственные условия в случае  затруднений с получением газа по этим каналам, отметил Шнейдерман.

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

Схему нужно отыграть быстро. Как россиян обманывают с «Госуслугами» и «Госключом»

В Госдуме предложили усложнить жизнь одиноким россиянам. Как это отразится на рождаемости?

Гнаться за ноутбуком смысла нет. Когда стоит покупать новый гаджет

День пасечников и веры. Когда в 2024 году Медовый Спас и как его отмечать

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте