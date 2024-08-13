Аналитик Шнейдерман спрогнозировал рост цен на газ в Европе до 10% в ближайший месяц

В ближайший месяц стоит ожидать повышения стоимости газа в Европе примерно на 5—10% от текущих уровней. Такой прогноз дал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT.

По словам эксперта, на это повлияют события в Курской области и стабильность поставок «Газпрома» в Европу по оставшимся обязательствам. Также рост цен будет обусловлен геополитическими решениями исламских республик на Ближнем Востоке.

При этом США смогут диктовать собственные условия в случае затруднений с получением газа по этим каналам, отметил Шнейдерман.