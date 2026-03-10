Аналитик Шнейдерман предупредил, что цена на нефть может вернуться к 120 долларам и выше

Глава отдела поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в интервью телеканалу RT предупредил о риске быстрого возвращения стоимости нефти марки Brent к отметке 120 долларов и выше за баррель.

По словам эксперта, недавняя коррекция цен до уровня ниже 90 долларов была вызвана скорее эмоциональными факторами, нежели реальной ситуацией на рынке. Причина такого падения кроется в заявлении президента США Дональда Трампа о завершении военных действий и планах стран Большой семерки выпустить дополнительные объемы стратегических запасов нефти.

Однако реальная ситуация гораздо сложнее. Как подчеркнул Шнейдерман, потери экспорта сырой нефти в связи с закрытием Ормузского пролива достигают порядка 20 миллионов баррелей ежедневно. Это существенно превышает дефицит предыдущих кризисов и создает огромную нагрузку на мировые запасы топлива.

Несмотря на намерение государств задействовать резервы, такая мера является лишь временным решением проблемы. Полностью восполнить утраченные поставки не удастся даже при полном освобождении ресурсов.

Эксперт также предупредил, что вероятность дальнейшей эскалации конфликта высока. Если военные столкновения продолжатся и нанесут ущерб нефтеперерабатывающим заводам региона, рост цен до отметки 125-135 долларов станет вполне реалистичным исходом, добавил Шнейдерман.