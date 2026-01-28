Аналитик Шнейдерман допустил, что падение доллара может усилить положение США в мировой торговле

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман объяснил причины возможного интереса США к снижению стоимости своей национальной валюты. Об этом сообщил RT .

По словам аналитика, регулярная умеренная девальвация доллара США относительно основных мировых валют является эффективным инструментом в глобальной валютной конкуренции.

«Слабые позиции доллара способны усилить положение США в мировой торговле, в первую очередь против еврозоны, и эффективно оптимизировать государственный бюджет», — добавил специалист.

Тем не менее, негативные последствия тоже присутствуют: падает покупательская способность американцев и снижается значение США как основного потребителя товаров и услуг на глобальном уровне.