Аналитик Шнейдерман допустил, что падение доллара может усилить положение США в мировой торговле
Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман объяснил причины возможного интереса США к снижению стоимости своей национальной валюты. Об этом сообщил RT.
По словам аналитика, регулярная умеренная девальвация доллара США относительно основных мировых валют является эффективным инструментом в глобальной валютной конкуренции.
«Слабые позиции доллара способны усилить положение США в мировой торговле, в первую очередь против еврозоны, и эффективно оптимизировать государственный бюджет», — добавил специалист.
Тем не менее, негативные последствия тоже присутствуют: падает покупательская способность американцев и снижается значение США как основного потребителя товаров и услуг на глобальном уровне.