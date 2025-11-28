Аналитик Школьников объяснил, что понятие «элиты» не всегда совпадает с официальными званиями

Корпоративный стратег и политический аналитик Андрей Школьников в эфире радио Sputnik объяснил, что понятие элиты не всегда совпадает с официальными должностями и званиями.

Он подчеркнул, что элита — это несколько тысяч человек, имеющих максимальное влияние на будущее страны, ее развитие и движение вперед.

Школьников отметил, что настоящая элита не обязательно занимает высокие посты или кабинеты с соответствующими табличками. Он подчеркнул, что элиты — это люди, принимающие важные решения и определяющие направление развития государства.