Аналитик Шипилин: Венгрия может стать площадкой для переговоров, но нужны еще конкретные действия Украины

Политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал предложение Венгрии стать площадкой для переговоров РФ и Украины по урегулированию кризиса. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По мнению эксперта, Венгрия потенциально действительно может стать такой площадкой. Однако в любом случае необходимы конкретные действия Украины.

Кроме того, должны быть соблюдены условия, выдвинутые российской стороной, отметил специалист. Он также пояснил, что Венгрия в этой истории ведет свою игру.

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