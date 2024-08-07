Аналитик Шеин: антимигрантские протесты в Великобритании не приведут к гражданской войне

Массовые антимигрантские протесты охватили Великобританию. В эфире программы «Сегодня утром» на телеканале « Звезда » ситуацию прокомментировал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Сергей Шеин.

По мнению эксперта, демонстрации прекратятся в ближайшие недели, так как политические партии не готовы предоставлять свою инфраструктуру для развития митингов.

«Никому это не выгодно», — высказался аналитик.

Он также предположил, что протесты не приведут к началу гражданской войны. Шеин указал на отсутствие соответствующих предпосылок.