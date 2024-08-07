Аналитик Шеин: антимигрантские протесты в Великобритании не приведут к гражданской войне

Массовые антимигрантские протесты охватили Великобританию. В эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» ситуацию прокомментировал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Сергей Шеин.
По мнению эксперта, демонстрации прекратятся в ближайшие недели, так как политические партии не готовы предоставлять свою инфраструктуру для развития митингов.
«Никому это не выгодно», — высказался аналитик.
Он также предположил, что протесты не приведут к началу гражданской войны. Шеин указал на отсутствие соответствующих предпосылок.