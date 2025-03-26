Аналитик Семибратов усомнился в вероятности вступления Армении в ЕС

Европа вряд ли серьезно рассматривает возможность присоединения Армении к Евросоюзу. Таким мнением поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

«Речь не идет о том, что на Западе ставится задача о включении Армении в ЕС, но такая политика представляется весьма вероятным сценарием с точки зрения той политической линии, которую проводит Ереван», — отметил аналитик.

Семибратов связал такую перспективу скорее с политическими амбициями премьер-министра Никола Пашиняна, стремящегося сблизиться с Западом. Общество Армении в целом поддерживает интеграционные стремления властей, но реальные планы ЕС остаются неясными.