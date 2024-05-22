Аналитик Семибратов: признавшие Палестину страны ЕС могут стать противниками Израиля

Норвегия, Испания и Ирландия заявили о признании Палестины как независимого государства. Эти страны фактически становятся противниками Израиля в определенной степени, сообщил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в беседе со «Звездой».
По словам эксперта, непризнание Палестины является частью идеологии Израиля, вокруг которой строится государство.
При этом нынешний конфликт можно считать удачным моментом для становления государственности. Ситуация позволяет решать вопросы на уровне международных институтов, отметил Семибратов.
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