Москва и Пекин отказываются подчиняться диктату Вашингтона, чьи агрессивные меры напоминают методы откровенного бандитизма. Так заявил руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в комментарии сайту URA.RU.
Отметив ситуацию вокруг Венесуэлы, Ирана и ряда других государств, эксперт подчеркнул приверженность двух держав справедливому мировому порядку, защищаемому инициативами председателя КНР Си Цзиньпина на саммитах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам эксперта, Россия и Китай готовы отстаивать свою позицию путем эффективного взаимодействия и политических решений.
