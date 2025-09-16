Аналитик Пикин заявил, что Китай и Индия продолжат покупать российскую нефть

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил ИА НСН , что Китай и Индия останутся верны своим позициям и продолжат покупку российской нефти независимо от угроз санкций со стороны западных стран.

Как отметил эксперт, обе державы заявили о нежелании ограничивать свою экономическую независимость и соглашаться с диктатом США. Представитель китайского МИД подтвердил намерение Пекина игнорировать любые санкции, направленные на ограничение торговли энергоносителями.

Таким образом, Россия сохранит важные рынки сбыта своей продукции благодаря поддержке двух наиболее густонаселенных государств мира.