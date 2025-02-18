Аналитик Парфентьев: шансы взыскания астрономического штрафа с Google туманны

Google накопил перед Россией долг, превышающий массу Земли в 80 миллионов раз. Как дальше будет развиваться ситуация, предположил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, перспектива реального взыскания астрономического штрафа с американской корпорации крайне туманна.

«Google Russia находится в стадии банкротства или уже было признано банкротом. Де-факто не осталось даже юридического лица в России», — отметил эксперт.

Данные обстоятельства, пояснил аналитик, ставят под сомнение возможность взыскания штрафа. Так, пока еще не ясно, как именно будут исполнены соответствующие решения.