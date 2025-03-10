Аналитик Орлов: Джорджеску создали образ несправедливо отвергнутого политика

ЦИК Румынии отказала Кэлину Джорджеску в регистрации на президентских выборах. Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, поделился с RT мыслями относительно возможных последствий ситуации.

По словам аналитика, в недавних столкновениях правоохранительные органы Румынии проявили чрезмерную жесткость в отношении сторонников Джорджеску, что стало новой ошибкой. Такая реакция приведет к росту популярности Джорджеску и увеличению числа демонстрантов, считает эксперт.

«У него и так была хорошая база сторонников, а теперь их будет становиться только больше. И мы видим, что эти сторонники уже вышли на улицы и готовы защищать свои гражданские права», — отметил специалист.

Он также заявил, что таким образом экс-кандидату лишь создали образ несправедливо отвергнутого политика.