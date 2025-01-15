Аналитик Ордуханян: у США нет конкретного плана по урегулированию украинского конфликта

Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет заявил о том, что избранный президент США Дональд Трамп планирует завершить украинский конфликт на настолько выгодных для Киева условиях, насколько это будет возможно. Однако конкретного плана действий нет, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с RT .

«Все будет зависеть от успехов нашей армии на фронте, насколько мы сможем продвинуться и насколько сможем закрепиться. И вот исходя именно из этой ситуации Трамп будет действовать», — считает специалист.

Окончательную риторику этих планов будет диктовать русский солдат. Именно их концепции реального положения дел на фронте будет исходить Трамп при урегулировании конфликта, подчеркнул Ордуханян.