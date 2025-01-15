Аналитик Ордуханян: у США нет конкретного плана по урегулированию украинского конфликта

Фото: РИА «Новости»

Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет заявил о том, что избранный президент США Дональд Трамп планирует завершить украинский конфликт на настолько выгодных для Киева условиях, насколько это будет возможно. Однако конкретного плана действий нет, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с RT.

«Все будет зависеть от успехов нашей армии на фронте, насколько мы сможем продвинуться и насколько сможем закрепиться. И вот исходя именно из этой ситуации Трамп будет действовать», — считает специалист.

Окончательную риторику этих планов будет диктовать русский солдат. Именно их концепции реального положения дел на фронте будет исходить Трамп при урегулировании конфликта, подчеркнул Ордуханян.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте