Кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет заявил о том, что избранный президент США Дональд Трамп планирует завершить украинский конфликт на настолько выгодных для Киева условиях, насколько это будет возможно. Однако конкретного плана действий нет, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с RT.
«Все будет зависеть от успехов нашей армии на фронте, насколько мы сможем продвинуться и насколько сможем закрепиться. И вот исходя именно из этой ситуации Трамп будет действовать», — считает специалист.
Окончательную риторику этих планов будет диктовать русский солдат. Именно их концепции реального положения дел на фронте будет исходить Трамп при урегулировании конфликта, подчеркнул Ордуханян.
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