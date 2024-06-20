Аналитик Нейжмаков заявил, что выход из ОБСЕ не отразится на России

Если Россия приостановит свое участие в ОБСЕ, это никак не отразится на стране. Таким мнением поделился с радио Sputnik директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

По его словам, участились случаи, когда членам российской делегации не выдают визы для участия в ПА ОБСЕ. Тем временем в ходе заседаний в основном выступают страны, настроенные к РФ весьма прохладно.

«Парламентские ассамблеи при любых международных организациях — это не те площадки, где что-то решается, их решения обычно носит рекомендательный характер», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что по этой причине есть резон рассмотреть возможности из-за приостановления своего участия в ОБСЕ.