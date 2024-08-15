Аналитик Нейжмаков: власти европейских стран будут стараться отложить расследование, связанное с подрывами газопроводов

Российские аналитики Михаил Нейжмаков и Александр Пасечник в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировали ход расследования подрывов «Северных потоков» в Германии.

Нейжмаков считает, что власти европейских стран, в том числе прилегающих к Балтийскому морю, будут заинтересованы в откладывании этой темы в долгий ящик. Пасечник, в свою очередь, усомнился в том, что газопроводы могли быть подорваны группой украинских дайверов-любителей.

«По сути, расследование уводит нас в какие-то частности, абсолютно не имеющие никакой стратегической или значимой роли», — сказал он.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» имеет высочайший приоритет для властей страны.