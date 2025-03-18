Аналитик Мелоян: в Европе зарождается новое стратегическое мышление

Аналитик ВШЭ Тигран Мелоян указал на зарождение нового стратегического мышления в Европе. В беседе с « Известиями » эксперт призвал не игнорировать этот факт.

Одним из важных признаков сдвига в видении европейской безопасности специалист назвал готовность президента Франции Эммануэля Макрона обсудить интегрированный ядерный зонтик.

«Европейцы предпочли пойти по пути выдвижения собственных предложений, а не двигаться в фарватере за основным союзником в лице Соединенных Штатов», — пояснил Мелоян.

Он счел вероятным развитие силы и стратегической независимости европейских стран. Однако им придется заплатить большую цену в виде ресурсов, усилий и времени, добавил аналитик.