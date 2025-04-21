Аналитик Лункин: папа Франциск акцентировал внимание на глобальном единении людей

Руководитель Центра по исследованию проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в беседе с RT охарактеризовал папу Франциска как активного проповедника идеи мира, решительно осуждавшего любые военные конфликты и владение ядерным оружием.

Лункин уточнил, что папа регулярно акцентировал внимание на важности глобального единения людей и стремился подчеркнуть значимость христианского принципа братства народов.

Кроме того, по словам ученого, Франциск ставил задачу сделать экономику и культуру ориентированными на интересы личности, предлагая человечеству поставить ценности конкретного индивида превыше материальных благ.

Лункин также выделил активное участие Франциска в общественных дебатах, периодически поднимавшего острые и порой провокационные вопросы. Тем не менее, подчеркнул исследователь, инициативы папы не привели к ревизии основных положений католического вероучения.