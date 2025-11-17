Аналитик Литовкин указал на использование космического пространства в современных конфликтах

Военный аналитик и полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил в беседе с Lenta.ru , что использование космоса в конфликтах уже стало реальностью.

По его словам, армии применяют спутниковую связь для координации операций и управления войсками. Такие технологии давно стали критически важными для крупных военных кампаний.

«Космические войны — это комплексные войны, которые задействуют космическое пространство. И частично это происходит уже сейчас», — отметил эксперт.

Литовкин напомнил, что США вывели на орбиту специальный космический челнок. Как пояснил аналитик, конструкция аппарата позволяет размещать на борту различные грузы, включая спутники и потенциально ядерный боезаряд с собственным двигателем, добавил «ФедералПресс».