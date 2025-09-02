Аналитик Котков заявил, что Китай сможет обеспечить себя недорогим газом благодаря «Силе Сибири-2»
Строительство газопровода «Сила Сибири-2» обеспечит Китай дешевым природным газом, сообщил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в интервью «Ридусу».
Таким образом аналитик прокомментировал подписание меморандуме по проекту «Сила Сибири-2» и транзиту газа через Монголию по маршруту «Союз Восток».
«Китай не спешил со строительством газопровода „Сила Сибири-2“, поскольку хотел, чтобы газ поставляли чуть ли не по внутрироссийским ценам, то есть фактически бесплатно. Мы пока точно не знаем, во сколько КНР обойдется наш газ», — отметил эксперт.
По словам востоковеда, исход, предполагающий введение внутренних российских тарифов, остается под вопросом. Однако сейчас понятно, что поставки будут осуществляться по некой сниженной цене.