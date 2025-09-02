Аналитик Котков указал на отказ Японии признавать проигрыш Китаю во Второй мировой войне
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков объяснил причину отказа японской делегации от участия в военном параде, проводимом в Пекине. Об этом сообщило Ura.ru.
Как пояснил аналитик, Япония принципиально отказывается признать свое военное поражение Китаю и другим государствам во Второй мировой войне, за исключением Соединенных Штатов.
«Японцы никогда не признавали ни своих военных преступлений, совершенных на территории Китая, ни самого проигрыша», — отметил эксперт.
Котков сравнил поведение азиатского государства с отношением послевоенной Германии, пытавшейся оправдать собственное поражение аргументом о внутреннем предательстве.