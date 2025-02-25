Южная Корея с 28 февраля разрешила поставки медицинского оборудования в Россию, сочтя его непригодным для военных целей. Глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков выразил сомнения, что Япония последует этому примеру, отметив ее зависимость от Соединенных Штатов. Своим мнением специалист поделился в разговоре с сайтом «Свободная Пресса».