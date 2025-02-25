Аналитик Котков: Япония не отменит санкции на поставки в Россию из-за зависимости от США

Южная Корея с 28 февраля разрешила поставки медицинского оборудования в Россию, сочтя его непригодным для военных целей. Глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков выразил сомнения, что Япония последует этому примеру, отметив ее зависимость от Соединенных Штатов. Своим мнением специалист поделился в разговоре с сайтом «Свободная Пресса».

«Все решения японского правительства должны соответствовать тому, что скажут в Вашингтоне. 30% лексики современного японского языка — англицизмы, что как бы намекает на определяющее иностранное влияние», — подчеркнул аналитик.

Котков допустил возможное смягчение японских санкций, однако предупредил о вероятных территориальных претензиях.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте