Аналитик Кошкин: встреча РФ и США в Саудовской Аравии откроет тяжелые переговоры

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал предстоящую встречу представителей РФ и США в Саудовской Аравии. Об этом сообщил сайт «Инфо24».
По мнению аналитика, данное собрание откроет период тяжелых переговоров. Ключевой темой обсуждения станет возможное соглашение по завершению конфликта на Украине.
«Эта встреча является серьезным прорывом в урегулировании украинского кризиса. Обратите внимание, насколько стремительно развиваются события», — отметил политолог.
Кошкин также указал на различия в подходах к решению данного вопроса у России и США. Кремль заинтересован в долгосрочном мире, Белый дом — в сиюминутном прекращении огня, добавил эксперт.
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