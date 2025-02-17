Аналитик Кошкин: встреча РФ и США в Саудовской Аравии откроет тяжелые переговоры

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал предстоящую встречу представителей РФ и США в Саудовской Аравии. Об этом сообщил сайт « Инфо24 ».

По мнению аналитика, данное собрание откроет период тяжелых переговоров. Ключевой темой обсуждения станет возможное соглашение по завершению конфликта на Украине.

«Эта встреча является серьезным прорывом в урегулировании украинского кризиса. Обратите внимание, насколько стремительно развиваются события», — отметил политолог.

Кошкин также указал на различия в подходах к решению данного вопроса у России и США. Кремль заинтересован в долгосрочном мире, Белый дом — в сиюминутном прекращении огня, добавил эксперт.