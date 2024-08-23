Аналитик Кошкин: Швеция и Финляндия — плацдарм в будущей войне за Арктику

Силы стран НАТО собираются сосредоточить у российской границы в Финляндии. Данная территория используется Альянсом в полном объеме, заявил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Ридусом».

По его мнению, в настоящее время для РФ велик риск провокаций со стороны вооруженных формирований организации. В перспективе угрозы будут еще серьезнее, считает аналитик.

Он назвал Швецию и Финляндию плацдармом в будущей войне за Арктику. Именно за нее будут бороться экономически развитые государства, подчеркнул Кошкин.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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