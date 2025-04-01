Аналитик Коротченко назвал политизированным решение Польши о розыске экспертов

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко охарактеризовал решение Национальной прокуратуры Польши о розыске экспертов по делу о крушении самолета под Смоленском как политизированное. Об этом сообщил RT.
Аналитик напомнил, что ранее проведенное расследование не вызвало возражений со стороны польского правительства.
«Я лично был участником приема в польском посольстве в Москве, который был устроен в честь российской группы, которая проводила расследование тогдашней катастрофы с президентским самолетом», — отметил специалист.
По его мнению, сегодняшние действия Польши связаны с ситуацией вокруг Украины и попыткой занять лидирующую позицию в Евросоюзе на фоне ослабления влияния Германии. Подобные шаги он назвал «подлыми и бесчеловечными».
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