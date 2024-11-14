Аналитик Колташов: расширение российской торговли на водном пути потребует увеличения флота

Руководитель центра экономических исследований и директор Института нового общества Василий Колташов рассказал о возможностях РФ в использовании Мирового океана. Его слова опубликовала Общественная Служба Новостей.
Эксперт спрогнозировал расширение российской и международной торговли, завязанной на водном пути. Такие изменения ожидаются в ближайшие 20 лет.
«Это расширение будет ставить вопрос об увеличении флотов и российского торгового флота в первую очередь», — отметил специалист.
Колташов пояснил, что для таких целей в стране уже существуют верфи и сталелитейная промышленность. Кроме того, наблюдается восстановление машиностроения.
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