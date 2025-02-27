Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали по подозрению в угрозе конституционному строю страны. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал старший эксперт Российского института стратегических исследований Иван Кочедыков.

По его мнению, начало расследования напрямую связано со сменой приоритетов правящей элиты в сторону Евросоюза, который обеспечивает Румынию большим количеством ресурсов и траншей.

«Правящие Социал-демократическая и Национал-либеральная партии решили сделать все возможное, чтобы сохранить за собой власть. Поскольку Джорджеску близок политическими взглядами к команде Трампа, было решено сделать ставку на Евросоюз», — пояснил Кочедыков.

В заключение он отметил, что румынские власти решились на такие меры из-за желания сохранить политическую стабильность.