Аналитик Кнутов: Индия и Пакистан смогут договориться о мире

В Индии и Пакистане осознают риск ядерной конфронтации в случае дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с « Абзацем ».

По его словам, при содействии России и Китая сторонам удастся достигнуть мирных договоренностей. Возможны отдельные стычки вдоль границы, но крупномасштабных столкновений ждать не стоит.

«В пакистанской военной стратегии записано, что при определенных условиях может быть нанесен ядерный удар. Часть их ракет с ядерными боеголовками размещена на подводных лодках, что делает возможность такого удара еще более серьезной», — отметил Кнутов.

Страны понимают опасность развязывания ядерной войны и пока не готовы к подобному сценарию. Они пойдут по пути мирного урегулирования, считает аналитик.