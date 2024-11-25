Аналитик Калманович: действия администрации Трампа будут направлены на укрепление доллара

Финансовые рынки ожидают, что политика правительства избранного президента США Дональда Трампа будет более инфляционной, чем в период правления Джо Байдена. Об этом RT сообщил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

При этом эксперт уверен, что Трамп и его администрация сделают все возможное, чтобы укрепить доллар.

«Трамп и его команда, в том числе, потенциальный новый глава Минфина (инвестор Скотт Бессент. — ред.), обещали бороться с увеличением и без того огромного госдолга США, а также обещают стимулировать экономический рост», — пояснил эксперт.

Новой власти удастся укрепить американскую валюту, если экономика США покажет рост, добавил Калманович.