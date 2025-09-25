Аналитик Юшков заявил, что отказ от российской нефти навредит Европе
Полное прекращение импорта российской нефти потребует единогласного одобрения всех членов Европейского союза. Об этом сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT.
По словам аналитика, ЕС ищет способы обойти сопротивление Венгрии и Словакии, разрабатывая механизм, при котором приобретение российской нефти станет экономически невыгодным.
«То есть Евросоюз, скорее, прорабатывает одну из версий, как запретить поставку российской нефти и газа в принципе, и можно ли это сделать, подняв тарифы, потому что это общеевропейское решение, которое они должны единогласно принимать», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что введение подобных мер отрицательно отразится на экономике Европы: количество поставщиков уменьшится, что спровоцирует рост цен.