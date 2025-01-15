Власти Чехии искажают реальное положение дел заявлениями о шантаже со стороны России касательно поставок нефти. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT .

По словам специалиста, чешское правительство опасается, что после прекращения поставок российского газа, закончит поступать и нефть из России. Это будет как бы «удар» по европейским странам со стороны Москвы, на сам деле ситуация обстоит иначе.

«Они могли бы сказать: „Украина, которой мы помогали, нам перекрыла поставки российского газа. И мы боимся, что она нам перекроет поставки российской нефти. Поэтому мы модернизировали альтернативный нефтепровод, чтобы хоть какую-то нефть получать“», — считает Юшков.

Он добавил, что Украина ежедневно наносит Европе все новые экономические удары в ответ на то, что для нее делают западные союзники.