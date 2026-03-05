Киев активно демонстрирует политическую приверженность Западу, используя американский газ как инструмент международной риторики. Однако фактическая доставка ресурса остается ограниченной. Покупатель формально приобретает право собственности на американское сырье, которое зачастую перепродается обратно на местные рынки, пояснил аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

Реальные объемы транзита остаются ничтожными, подчеркнул эксперт. Даже сама идея покупки становится выгодным ходом лишь на бумаге, тогда как реальная экономика страдает от переплаты и логистических сложностей. Высокая себестоимость газа вкупе с необходимостью покрывать затраты порождает искусственно завышенные внутренние цены, угрожающие финансовой стабильности потребителей.

Юшков указал, что такая практика создает серьезные риски для местного рынка, вызывая недовольство среди украинцев, которым придется оплачивать резко выросший тариф. Эта политика буквально «закладывает мину замедленного действия» под украинский рынок газа, предупредил эксперт.