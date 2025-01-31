Эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обсудил с RT последствия выхода Эстонии из объединенной энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ).

По его словам, такой шаг увеличивает риски для стабильности энергоснабжения страны.

«Далеко не факт, что у них не будет электричества, но риски повышаются. Когда ты в едином энергокольце с множеством участников, то от каждого из них у тебя может быть аварийный переток», — пояснил эксперт.

Так, в условиях снежной зимы Финляндия может нуждаться в импорте электроэнергии. Латвия и Литва также не смогут оказать значительную поддержку, так как сами зависят от поставок, пояснил аналитик.