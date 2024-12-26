Аналитик Юшков: в скором времени в Европу придут антиамериканские настроения

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что после окончания спецоперации в Европе начнут возрастать антиамериканские настроения. Такое мнение он высказал в беседе с радио «Говорит Москва» .

Собеседник уточнил, что антиамериканские настроения придут на смену антироссийским. Он уверен, что станет известно, кто участвовал в подрыве Северных потоков.

«Я думаю, что эта история [расследование о подрыве „Северных потоков“ — прим. ред.] еще не закончена, и все-таки она повлияет на внутриполитические процессы в Европе», — сказал Юшков.

После окончания вооруженного российско-украинского конфликта евроскептики и американоскептики будут набирать очки, добавил он.