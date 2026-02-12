Аналитик Юшков сообщил, что Куба договаривается о поставках нефти с Мексикой
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с топливом на Кубе. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
По его словам, несмотря на сохранение определенных поставок венесуэльской нефти, собственного производства острову недостаточно. Для продления ресурса топлива кубинские власти вынуждены сокращать объемы реализации внутри страны и искать альтернативных поставщиков.
«Договариваются с теми, у кого можно купить — с Мексикой. Из Мексики были данные, что приходил как минимум один танкер и какой-то объем для Кубы отгрузил», — отметил эксперт.
Он также добавил, что параллельно ведутся переговоры с Соединенными Штатами и Россией.