Аналитик Юшков сообщил, что Куба договаривается о поставках нефти с Мексикой

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с топливом на Кубе. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По его словам, несмотря на сохранение определенных поставок венесуэльской нефти, собственного производства острову недостаточно. Для продления ресурса топлива кубинские власти вынуждены сокращать объемы реализации внутри страны и искать альтернативных поставщиков.

«Договариваются с теми, у кого можно купить — с Мексикой. Из Мексики были данные, что приходил как минимум один танкер и какой-то объем для Кубы отгрузил», — отметил эксперт.

Он также добавил, что параллельно ведутся переговоры с Соединенными Штатами и Россией.