Аналитик Юшков сообщил, что Индия может отказаться от российской нефти

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков поделился с MK.RU мнением о том, что Индия заявила о готовности отказаться от российской нефти.

По словам эксперта, индийские чиновники стремятся успокоить население и рынок. Он отметил, что «Индия до 2022 года почти вообще не покупала российскую нефть. Мы даже в десятку поставщиков не входили». Однако в 2022 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Юшков считает, что отказ Индии и Китая от российской нефти может привести к глобальному дефициту и повышению цен на нефтепродукты до 150–200 долларов за баррель.

Он подчеркнул: «Если Индия не будет покупать российскую нефть, если к тому же еще Китай не будет покупать российскую нефть, а на них приходится порядка 85-90% экспорта нашего сырья, то мы не сможем найти столь крупных покупателей».