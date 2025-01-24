Новый президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться снижения мировых цен на нефть ради прекращения украинского конфликта. Однако это невыгодно никому из добытчиков топлива, даже самим Штатам, сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с сайтом «Взгляд».