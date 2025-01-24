Новый президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться снижения мировых цен на нефть ради прекращения украинского конфликта. Однако это невыгодно никому из добытчиков топлива, даже самим Штатам, сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с сайтом «Взгляд».
Специалист объяснил, что при получении дополнительного объема нефти цены за баррель мгновенно обрушатся до 30-40 долларов из-за гигантского перепроизводства.
Юшков назвал заявление американского лидера непродуманным экспромтом. Аналитик предположил, что Трамп пытается оправдать свое обещание о завершении украинского вопроса за 100 дней, поэтому выдает подобные импровизации.
Военный из Тульской области получил шесть лет за самовольное оставление части
Министра здравоохранения Камчатки сняли с должности после скандала с гепатитом
В США предрекли провал Трампа из-за его ультиматума
«Датчане в шоке». Трамп жестко поговорил с Данией о Гренландии
Скончался известный актер Владимир Фоменко
Картошка стала золотой. Стали известны причины аномального подорожания овоща в России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте