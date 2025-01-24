Аналитик Юшков: слова Трампа о снижении цен на нефть — непродуманный экспромт

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться снижения мировых цен на нефть ради прекращения украинского конфликта. Однако это невыгодно никому из добытчиков топлива, даже самим Штатам, сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с сайтом «Взгляд».

Специалист объяснил, что при получении дополнительного объема нефти цены за баррель мгновенно обрушатся до 30-40 долларов из-за гигантского перепроизводства.

Юшков назвал заявление американского лидера непродуманным экспромтом. Аналитик предположил, что Трамп пытается оправдать свое обещание о завершении украинского вопроса за 100 дней, поэтому выдает подобные импровизации.

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