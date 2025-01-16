Аналитик Юшков: РФ может закупить газ для Приднестровья в Юго-Восточной Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России оказывать Приднестровью помощь с поставками газа. В беседе с « Ридусом » ситуацию прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Аналитик предположил, что российская сторона станет закупать топливо в Юго-Восточной Европе

«На спотовом рынке через посредническую компанию, которая потом направит голубое топливо приднестровским структурам», — пояснил специалист.

По его мнению, газ будут поставлять по Трансбалканскому газопроводу. Вероятно, Молдавия начнет получать небольшие объемы напрямую из Румынии, добавил Юшков.