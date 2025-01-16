Аналитик Юшков: РФ может закупить газ для Приднестровья в Юго-Восточной Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России оказывать Приднестровью помощь с поставками газа. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Аналитик предположил, что российская сторона станет закупать топливо в Юго-Восточной Европе
«На спотовом рынке через посредническую компанию, которая потом направит голубое топливо приднестровским структурам», — пояснил специалист.
По его мнению, газ будут поставлять по Трансбалканскому газопроводу. Вероятно, Молдавия начнет получать небольшие объемы напрямую из Румынии, добавил Юшков.
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