Аналитик Юшков: многим странам Европы выгодно продолжение конфликта на Украине

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал новости о разработке Евросоюзом мер по захвату российских судов в Балтийском море. Об этом сообщил RT .

По мнению эксперта, подобные материалы призваны запугать собственников танкеров. Сама инициатива вписывается в логику действий Запада по отношению к России, добавил специалист.

«Ряд стран, в том числе Европы, хочет играть на повышение, во многом их пугает перспектива остаться с Украиной наедине, потому что президент США Дональд Трамп открыто говорит, что конфликт должен быть закончен и все дальнейшее содержание и восстановление Украины должна взять на себя Европа», — пояснил аналитик.

Он добавил, что участникам ЕС выгодно продолжение конфликта, ведь в таком случае Соединенные Штаты берут на себя хоть какую-то часть финансирования.