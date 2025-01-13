Аналитик Юшков: «Газпром» предлагал самые выгодные цены транзита газа в ЕС

В последние годы объем экспорта трубопроводного российского газа в Европу вырос на фоне привлекательной ценой. Таким мнением поделился с «Известиями» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«У „Газпрома“ было наиболее привлекательное предложение чуть ли не каждый день, поэтому весь 2024 год транзит был по максимуму через „Турецкий поток“ и Украину», — объяснил специалист.

Так, весь 2023 год стоимость газа на европейском рынке стабильно снижалась, достигнув 300 долларов за тысячу кубометров к концу года. В начале прошлого года спад цен продолжился, однако после стоимость газа начала расти, добавил Юшков.