Аналитик Юшков: австрийский концерн OMV занял исключительно политизированную позицию по газу

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT прокомментировал поведение австрийского концерна OMV на фоне невыплат за поставки российского газа.

По его словам, компания сама себя наказала, выбрав исключительно политизированную позицию.

«„Газпром“ не имеет права отпускать газ, уж тем более в долг, в счет какого-то погашения и так далее, который он даже не признает», — сообщил Юшков.

Теперь концерну приходится покупать газ дороже, поскольку поставок из России больше нет, добавил аналитик.

Он напомнил, что, начиная с 2022 года, по российскому законодательству были запрещены какие-либо другие расчеты, кроме рублевой схемы.