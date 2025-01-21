Аналитик Ярыгин: Трамп побуждает Европу переносить производство в США

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в беседе с RT поразмышлял, почем американский президент Дональд Трамп пригрозил Европе торговыми пошлинами.

По словам Ярыгина, Трамп готов ввести тарифы на продукцию, поставляемую из Европы, несмотря на то что европейский рынок уже находится в руках газовых компаний США.

«Если европейцы не готовы закупать продукцию, произведенную в США, то Дональд Трамп побуждает их переносить европейское производство в США», — пояснил эксперт.

Таким образом, считает аналитик, Трамп намеревается выполнить предвыборные обещания по созданию рабочих мест в Америке.