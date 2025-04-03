Аналитик Ичкитидзе: введение США пошлин может вызвать снижение импорта на 10-15%

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение широких мер: базовая ставка тарифа на товары, ввозимые в страну, составит 10%. Для Европейского союза показатель увеличен до 20%. В беседе с « Известиями » ситуацию прокомментировал аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе.

По его словам, новые тарифы оказались значительно выше тех, которые прогнозировали западные СМИ. Такая динамика способна привести к снижению реального объема импорта на 10–15% за год, пояснил специалист.

Независимый эксперт Андрей Бархота предположил, что инфляция усилится во всех странах, подвергшихся тарифному воздействию, однако в ЕС это станет еще заметнее из-за увеличения оборонных расходов.