Аналитик Филатов назвал протесты в США и конфликт на Ближнем Востоке давлением на Трампа

Американист Сергей Филатов в интервью радиостанции « Говорит Москва » проанализировал природу протестов в США, подчеркнув двойное давление на президента Дональда Трампа.

По мнению аналитика, атака Израиля на Иран была организована теми силами, которые стремятся ослабить Трампа, втянув его в ближневосточный конфликт.

«Трамп попадает между двух огней, с одной стороны, внутренние протесты, причем очень широкие, а с другой стороны — Ближний Восток», — отметил эксперт.

Как пояснил Филатов, ситуация на Ближнем Востоке — спланированная провокация, направленная на подрыв Трампа. Внутри страны американского лидера критикуют за политику и попытку реформ, а на международной арене пытаются втянуть в ненужную войну.