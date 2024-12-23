Аналитик Фельдман: реализовать гендерную политику Трампа на деле очень сложно

Кандидат политических наук и доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман сообщил, что взгляды избранного президента США Дональда Трампа на гендерную политику, несмотря на положительные аспекты, окажутся трудно реализуемыми в современной американской политической системе. Об этом написал RT .

Эти вопросы находятся в ведении отдельных штатов. Если гипотетический Техас примет идею с энтузиазмом, то Калифорния, скорее всего, не позволит ее внедрить. Более того, одного президентского указа недостаточно для юридического закрепления количества полов в США, сказал он.

Трампу придется пройти через Конгресс с соответствующим гендерным законопроектом, где он столкнется с сильным сопротивлением как со стороны демократов, так и части республиканцев, добавил аналитик.