Аналитик Фельдман: реализовать гендерную политику Трампа на деле очень сложно

Кандидат политических наук и доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман сообщил, что взгляды избранного президента США Дональда Трампа на гендерную политику, несмотря на положительные аспекты, окажутся трудно реализуемыми в современной американской политической системе. Об этом написал RT.
Эти вопросы находятся в ведении отдельных штатов. Если гипотетический Техас примет идею с энтузиазмом, то Калифорния, скорее всего, не позволит ее внедрить. Более того, одного президентского указа недостаточно для юридического закрепления количества полов в США, сказал он.
Трампу придется пройти через Конгресс с соответствующим гендерным законопроектом, где он столкнется с сильным сопротивлением как со стороны демократов, так и части республиканцев, добавил аналитик.
Новогоднее шоу «Дедморозовка. Новые приключения» началось в Москве
В список худших собак для дома попали хаски и кавказские овчарки
Россия и страны ЕАЭС будут развивать производство стройматериалов из вторсырья
Потери ВСУ в ЛНР за неделю составили почти девять тысяч солдат
Российский вратарь ПСЖ Сафонов попал на обложку L'Équipe
Трамп объяснил, почему Илону Маску никогда не стать президентом США
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте