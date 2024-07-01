Аналитик Федосова назвала внеочередные выборы во Франции шагом для сохранения Макрона у власти

Запуск внеочередных выборов выглядит как спланированный шаг ради сохранения президента Франции Эммануэля Макрона у власти. Такое мнение выразила замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT.

По словам специалиста, в этот раз Ле Пен сыграет свою «инструментальную роль в большом спектакле». Протесты сторонников левых, которые наблюдаются сейчас, также могут быть частью этой постановки.

Федосова отметила, что при этом вектор в отношении конфликта на Украине не изменится.

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