Аналитик Федоров назвал сокрушительным поражение партии президента Франции Макрона на выборах в ЕП

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров прокомментировал итоги выборов в Европарламент. Партия президента Франции Эммануэля Макрона потерпела сокрушительное поражение, отметил эксперт в беседе с RT.

«Макрон до этого говорил, что любые результаты, которые будут на европейских выборах, они касаются только вопросов европейского строительства, но не внутренней политики Франции», — добавил аналитик.

Однако из-за столь великого разгрома французский лидер был вынужден взять свои слова назад. Ему пришлось принять тяжелое решение о роспуске нижней палаты парламента— Национального собрания, пояснил Федоров.

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