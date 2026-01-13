Аналитик Федоров допустил отправку войск ЕС в Гренландию

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров оценил вероятность отправки военных европейских стран в Гренландию. Об этом сообщил RT .

Специалист допустил подобный сценарий, уточнив, что речь будет идти о формате символической акции.

«Чисто символическая будет акция, которой Европа хочет показать, что она недовольна решениями, протестует против решений США», — пояснил эксперт.

По его словам, цель соответствующего жеста — демонстрация осуждения политики Соединенных Штатов. При этом аналитик отметил, что серьезных столкновений ждать не стоит.